​Авиагавани Сургута и Нижневартовска получат имена великих россиян

Аэропортам Сургута и Нижневартовска выберут названия в рамках проекта «Великие имена России».

Общенациональный конкурс по присвоению имен великих соотечественников 45 авиагаваням пройдет в четыре этапа. Сначала соберут предложения граждан, обсудят их, а затем проведут финальное голосование. Итоги общенационального конкурса будут объявлены на Ежегодной форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Для названия аэропортов будут выбирать имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России. «Приоритетный критерий выдвижения имен в регионе — историческая связь с данной территорией. В качестве имен-претендентов для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны», - отметили в Общественной палате.