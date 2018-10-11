​Романица назначил нового главного полицейского Югорска

Начальник УМВД России по Югре Василий Романица назначил на должность начальника отдела ведомства по Югорску Александра Красильникова и 11 октября лично представил его личному составу. Об этом сообщается на официальном сайте окружной полиции.
Фото: 86.мвд.рф
Кроме того, главный полицейский округа во время рабочей поездки в Советский район провел оперативное совещание, в ходе которого определил приоритетные направления дальнейшей работы с учетом складывающейся оперативной обстановки, а также дал оценку результатам оперативно-служебной деятельности отдела.
35-летний Александр Красильников с июля 2017 года занимал должность заместитель начальника ОМВД России по Югорску.
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