​Госдума приняла закон о льготах для предпенсионеров

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли документ, предусматривающий льготы для граждан предпенсионного возраста. Соответствующие поправки президента страны Владимира Путина будут внесены в Налоговый кодекс.

«В соответствии с принятым законом женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет и после того, как параметры пенсионного возраста будут изменены, сохранят за собой все действующие сейчас для пенсионеров льготы по уплате налога на недвижимое имущество (дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места и т. д.) и земельного налога на участки площадью в 600 квадратных метров», - сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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