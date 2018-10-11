​Портал Гильдии межэтнической журналистики сообщил о визите Владимира Путина в Югру

На сайте медиа-проекта Гильдии межэтнической журналистики «Национальный акцент» 10 октября опубликована информация о визите президента РФ Владимира Путина в Югру. Сообщалось, что в округе глава государства проведет заседание президентского Совета по межнациональным отношениям. Однако 11 октября материал отредактировали, убрав из нее упоминание о месте проведения мероприятия. О том, что в новости упоминался округ, говорит только оставшийся привязанным к ней тэг «Югра».

Собеседники siapress.ru отметили, что это может означать не отмену визита Путина в Югру, а лишь то, что место проведения заседания Совета обсуждается.

Впрочем, официально возможный приезд главы государства в округ не стали комментировать ни в региональном правительстве, ни в полпредстве.

Известно, что заседание Совета состоится в конце октября. Среди тем - изменения в Стратегии государственной национальной политики и этнокультурный компонент в проекте Стратегии пространственного развития РФ, роль НКО и гражданского общества в реализации госнацполитики.

Стоит отметить, что в начале сентября в Югре готовились к визиту премьер-министра Дмитрия Медведева, однако он был отменен. Губернатор округа Наталья Комарова встретилась с председателем правительства в Москве.