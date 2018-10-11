В Югре стартовал чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников

В Югре начался VI Школьный чемпионат по интеллектуальным играм. В этом году в чемпионате принимает участие 188 команд (почти 1200 человек) из 24 населенных пункта округа, что стало рекордом в региональных интеллектуальных соревнованиях. Первый отборочный тур чемпионата был посвящен истории Югры в рамках масштабного проекта.

До февраля 2019 года всего пройдет еще шесть заочных отборочных туров по игре «Что? Где? Когда?», и по их итогам лучшие 35 команд попадут в финал чемпионата, который пройдет в марте 2019 года. В свою очередь, победители финала получат право представить свое образовательное учреждение на Кубке Губернатора Югры по интеллектуальным играм, а также защитить честь региона на Школьном чемпионате России по «Что? Где? Когда?».

Напомним, что Школьный чемпионат Югры входит в состав единого Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм. В его рамках проходят все крупнейшие городские, студенческие, школьные и корпоративные интеллектуальные соревнования в регионе, а лучшие команды по итогам сезона в мае 2019 года соберутся в Сургуте, чтобы определить Абсолютных чемпионов Югры.