​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября

Уже завтра спортсмены волейбольного клуба «Газпром-Югра» выедут в Белгород, где 14 октября состоится первая игра Суперлиги – матч против местного «Белогорья».

Новый старший тренер Алексей Бабешин рассказал журналистам о планах, настроении и главных заменах команды.

«Думаю, начало соревнований покажет, в каком мы состоянии. В чемпионате России будем стремиться попасть в плей-офф. В полуфинале Кубка, который пройдет в Сургуте, будем биться в каждом матче – соперники, что называется, по зубам», – заявил он.

По его словам, в состав команды полноценно вернулся Артем Хабибулин. Также надежды возлагаются на Леонида Щадилова, который также вернулся в состав.

«Сургут вообще такая команда, которая много талантов открыла или реанимировала, люди здесь растут. Смотрите, по итогам прошлого сезона Петар Крсманович закрепился в составе сборной Сербии, Кирилл Урсов вызывался в сборную России», – пояснил Бабешин.

Главная задача – создать хороший психологический климат в команде, уверяет он.

«Прежде всего необходимо, как это сейчас модно выражаться, создать коллектив единомышленников. Если каждый будет предъявлять к себе необходимые требования и открыто смотреть друг другу в глаза, у нас все получится. А на технических моментах позвольте не заострять внимание», – объяснил старший тренер.

Капитан команды Кирилл Урсов подчеркнул, что это не простой процесс.

«Технически наша команда мало кому уступает, а психология – очень тонкая вещь, ее непросто выстроить, чтобы команда была на нужной волне. Тут нет конкретных методов, главное, чтобы все всё делали дружно, вместе. Коллектив у нас хороший – вот что главное», – заявил он.

В конце пресс-конференции Алексей Бабешин рассказал, что все игроки в строю и чувствую себя хорошо. Однако, возможно, уже сформировавшийся состав дополнит еще один легионер. Кто им может стать, пока что тайна.