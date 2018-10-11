​Коммунальные службы Нижневартовска переходят на зимнее содержание дорог

Коммунальные службы Нижневартовска официально перейдут на зимнее содержание городских территорий 15 октября. В течение холодного времени года город будут чистить от снега более ста единиц техники: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, пескоразбрасыватели, самосвалы и другие специальные машины. Кроме того, заготовлено около 50 тысяч кубометров реагента — песчано-соляной смеси.

«Рабочие бригады уже переведены на круглосуточное дежурство. Техника прошла переоборудование. Например, машины, которые летом эксплуатировались как водовозки, зимой станут пескоразбрасывателями. Транспорт прошел техническое обслуживание. В работе будут задействованы более 500 человек», — заявил директор коммунального предприятия «САТУ» Виталий Проскуряков.