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Ночная распродажа недвижимости: скидка от ГК «Северстрой» на пул квартир!

Не упусти свою выгоду! Только 26 октября в 17:00 часов на ночной распродаже недвижимости SNGB-Night двойная скидка на квартиры от ГК «Северстрой»! Скидка по ипотеке от Сургутнефегазбанка плюс скидка от застройщика, итого двойная выгода! Новый год в новом доме!

Арифметика двойной скидки на SNGB-Night: дополнительная скидка - 1% по ипотеке от СНГБ, плюс скидка - 5% от компании Северстрой. Скидки распространяются на квартиры ЖК «Любимый», дом № 4.

Ждем всех 26 октября в РК «Вавилон» на ночную распродажу недвижимости!


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12 октября 2018 в 15:42, просмотров: 795, комментариев: 0


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