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Возле дачных кооперативов Урая бродит медведь

На сайте администрации Урая появилось предупреждающее сообщение: на территории охотничьих угодий, прилегающих к дачам, бродит медведь.

Чиновники рекомендуют жителям и дачникам выполнять ряд профилактических мероприятий, чтобы косолапый перестал выходить к жилым территориям. Например, обеспечить хранение и утилизацию мусора в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. А также засыпать места хранения дезинфицирующими средствами — хлорной известью.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 159, комментариев: 0


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