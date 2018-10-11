Возле дачных кооперативов Урая бродит медведь

На сайте администрации Урая появилось предупреждающее сообщение: на территории охотничьих угодий, прилегающих к дачам, бродит медведь.

Чиновники рекомендуют жителям и дачникам выполнять ряд профилактических мероприятий, чтобы косолапый перестал выходить к жилым территориям. Например, обеспечить хранение и утилизацию мусора в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. А также засыпать места хранения дезинфицирующими средствами — хлорной известью.