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Тюменских бизнесменов освободят от налога на имущество и транспорт на три года

Тюменские компании получат льготы по налогу на имущество и транспорт. Соответствующий законопроект подписан губернатором региона Александром Моором и опубликован на сайте областной думы.

В ближайшие три года с 2019 по 2021 организации Тюменской области, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Также под льготы попадут транспортные средства, поставленные на учет для предоставления Вооруженным силам России.

Нулевую ставку налога на имущество получат компании по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена, резиденты зон экономического развития, а также организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию оздоровительных комплексов, логистические складские комплексы.

Депутат областной думы Михаил Селюков в беседе с корреспондентом РБК Тюмень рассказал, что пока не ясно какой будет сумма выпадающего дохода из-за льготирования: «в документах законопроекта она не указана. Что еще важно, там нет информации об эффективности предоставления данных налоговых послаблений. Важно понимать, что мы не ставим под сомнение предоставление налоговых льгот для тех, кто инвестирует в регион. Но нам важно видеть их эффективность».

Рассмотрение законопроекта запланировано на середину октября.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 197, комментариев: 0


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