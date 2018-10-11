​В Сургуте стартует проект «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра» // ПРОГРАММА

12 и 13 сентября В Сургуте пройдет ряд мероприятий проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра».

Откроет программу Панельная дискуссия «Поэзия ХХI века: кризис? подъем? накопление сил?». Начало 12 октября в 14:30. Участники – литературовед Леонид Быков, поэт Данила Давыдов, переводчик Татьяна Соколова-Делюсина, сургутские поэтессы Александра Лазарева (член Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Северный огонёк») и Нина Сергеева (руководитель регионального представительства Международного союза поэтов) обсудят вопросы, связанные с состоянием современной поэзии в нашей стране.

Далее, с 16:00 до 18:00, состоится семинар по стихосложению «Авангардность традиции и традиционность авангарда».

На следующий день, 13 октября, в 11:00 с открытой лекцией «Минимализм в японской поэзии» выступит Татьяна Соколова-Делюсина, японист, переводчик, член Союза писателей Москвы (Москва).

В заключении лекцию «Перевод с неизвестного, или С верлибром не соскучишься» в 13:00 представит Леонид Быков, литературовед, член Союза российских писателей, профессор, зав. кафедрой русской литературы ХХ и ХХI века УрФУ, доктор филологических наук (г. Екатеринбург).

Вход на все мероприятия свободный!