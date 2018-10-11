​Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева: «Это интервью или что?»

Mash опубликовал запись ведомственной съемки допроса футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в хулиганстве.

На записи видно, что Павел Мамаев крайне недоволен происходящим. Он прячет глаза от камеры и спрашивает у следователя: «Это интервью или что?». Александра Кокорина допрос нервировал не настолько сильно.

В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту двух нападений на людей за утро 8 октября. Футболисты задержаны на 48 часов.

Кроме того, правоохранительные органы установили данные всех соучастников футболистов. Им предлагают добровольно явиться к следователю, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что на личной странице Кокорина в Instagrsm опубликованы извинения от лица его отчима Кирилла Логинова.



Скрин: instagram.com/kokorin9/

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