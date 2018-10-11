​Законопроект о дуэльном кодексе отозван из Госдумы «для доработки»

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отозвал проект закона о дуэльном кодексе через шесть дней после его внесения.

Парламентарий сначала пояснил РИА «Новости», что «дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен, а после был отозван». Но после добавил: «Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки, поскольку после его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей, которые, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, будет нужно включить в первое чтение. Но если серьезно, мы свою роль сыграли – напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно».

Сергей Иванов, известный законопроектом о защите граждан от последствия употребления чеснока, в сентябре оперативно отреагировал на видеообращение главы Нацгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Главный росгвардеец страны вызвал отбывающего наказание политика на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную» в ответ на опубликованные Фондам борьбы в коррупцией (ФБК) утверждения о нарушениях в ведомстве.