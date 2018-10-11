​Генпрокуратуру просят заблокировать продажу детских товаров на AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркете»

Уполномоченный по защите прав детей при президенте РФ Анна Кузнецова попросила генпрокурора Юрия Чайку инициировать блокировку объявлений о продаже на AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркете» не сертифицированных в России детских товаров. Об этом «Коммерсанту» сообщили аппарате уполномоченного. Ответ Генпрокуратуры ожидается до конца октября.

Речь идет, в частности, о запрете продажи посуды из меламина и поликарбоната и головных уборов для новорожденных из синтетики.

«Как показывает практика, среди таких товаров оказываются просто опасные вещи. Происходит это потому, что зарубежный производитель, пытаясь экономить на всем, не сертифицирует продукцию даже в стране ее происхождения. Естественно, такие товары реализовать на внутреннем рынке невозможно. Но зато нет никаких проблем отправить их на экспорт в любую точку мира через интернет-площадку», — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его мнению, начальным шагом для решения проблемы стало бы требование у отправителя «хотя бы сертификата страны происхождения товара».

Между тем, представитель AliExpress сообщил изданию, что все представленные на платформе товары сертифицированы в стране происхождения. В Mail.ru Group (владеет Pandao) говорят, что ее сервисы проводят модерацию недобросовестных продавцов и «блокируют навсегда тех, кто размещает детскую посуду из меламина». Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил, что компании неизвестно о случаях, описанных представителем аппарата омбудсмена. Представитель Joom не смог предоставить комментарий.