​Мамаев и Кокорин задержаны по подозрению в хулиганстве

Полиция Москвы задержала футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на 48 часов по подозрению в хулиганстве.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке статьи 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Москве.

О задержании нападающего «Зенита» сообщает ТАСС со ссылкой начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

Уголовное дело в отношении спортсменов было возбуждено после опубликования Mash видеозаписей, на которых люди, похожие на Мамаева и Кокорина, избивают водителя на паркове у стриптиз-клуба, а затем нападают на чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе на Арбате- мужчине досталось стулом по голове.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Побои», позже переквалифицировано на более тяжкую - «Хулиганство». Футболисты явились на допрос после официального заявления полиции о том, что они будут объявлены в федеральный розыск.

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