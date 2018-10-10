​В Когалыме зафиксирована вспышка энтеровируса среди младшеклассников

В школе № 6 Когалыма учеников всех начальных классов отправили на карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции. По данным телеканала «Югра-ТВ», болезнь подхватили несколько детей. Всего в городе зарегистрировано 20 случаев заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Врачи заверили, что заболевание протекает в легкой форме, детям оказывается вся необходимая помощь.

Учебный процесс продолжается дистанционно, в школе проводят дезинфекцию.