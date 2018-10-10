​Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует менять Конституцию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не ведет работы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

«В администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем это как личную экспертную точку зрения Зорькина, он давно возглавляет Конституционный суд, обладает совершенно гигантским опытом, поэтому это его личное мнение», - цитирует Пескова «Интерфакс».

10 октября «Российская газета» опубликовала материал председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, в котором он указал на недостатки главного документа страны.

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