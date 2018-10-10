​Литературно-художественный альманах самобытных авторов Сургутского района попадет в столичные библиотеки

12 октября 2018 года в 15.00 Центральная районная библиотека им. Г. А. Пирожникова проведет презентацию «Первоцвета» — первого литературно-художественного альманаха самобытных авторов Сургутского района.

Сборник включает в себя прозаические и поэтические работы 44 самобытных авторов Сургутского района, в числе которых педагоги, медицинские работники, люди технических и строительных профессий, пенсионеры, учащиеся, студенты. Самому опытному автору альманаха 86 лет, а самому молодому – 15. Все они — представители разных национальностей, проживающих в Сургутском районе, в том числе и коренных народов Севера.

«Первоцвет» — это срез творческой жизни Сургутского района. Тема любви к малой родине красной нитью проходит через весь сборник.

Литературный альманах попадёт в библиотеки Сургутского района и Югры, будет представлен в крупнейших библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга, что поможет самобытным авторам выйти на качественно новый творческий уровень — стать более узнаваемыми, раскрыть свой творческий потенциал, получить профессиональную поддержку, вдохновение на новые произведения. Творческая интеллигенция объединится в сплочённый, поддерживающий друг друга коллектив.

Литературный редактор альманаха, член Союза писателей РФ Виктор Гаврилов отметил: «Альманах — это взгляд в будущее, он открывает новые имена, в том числе и талантливой молодёжи и, если книгу откроют люди через двадцать, тридцать, пятьдесят лет, они смогут составить представление о том, что волновало наших современников, чем они жили, о чём мечтали, каким хотели видеть себя, других и мир вокруг».