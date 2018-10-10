16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,1832   EUR  76,0710  

​В Покачах появились уличные ростовые шахматы

В Покачах в сквере «Таежный» появилась уличная площадка для игры в ростовые шахматы.

Два года жители города перечисляли пожертвования на благоустройство сквера. В итоге было собрано почти 85 тысяч рублей. Их потратили на покупку декоративной тротуарной плитки для оформления шахматной доски. Остальные средства добавили спонсоры. Всего на новый объект было потрачено чуть более 373 тысяч рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:06, просмотров: 76, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Школьников не устраивает уникальная рыбка

​Школьников не устраивает уникальная рыбка
Треть голосующей аудитории siapress.ru рассказала, что их детям не нравится питание, которое предлагают в столовых
Константин Шперлинг Сегодня в 16:27
109 1
Финансовый омбудсмен защитит права потребителей

Финансовый омбудсмен защитит права потребителей
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сегодня в 12:36
88 0
Сплошное расстройство! // ТЕСТ

Сплошное расстройство! // ТЕСТ
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Попробуйте определить различные душевные заболевания по характерным симптомам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:01
226 3
​В зоне психологического комфорта

​В зоне психологического комфорта
Кто и как следит за душевным состоянием заключенных и сотрудников сургутского ЛИУ-17
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:48
253 2
​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА

​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА
Константин Шперлинг 09 октября в 18:17
457 2
Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям

Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям
Какие проекты могут рассчитывать на беспрецедентную меру поддержки siapress рассказала начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова
Маргарита Стройнова 09 октября в 14:07
449 0
«То, что такой объект городу нужен — безусловно»

«То, что такой объект городу нужен — безусловно»
О строительстве бюро судмедэкспертизы в Сургуте
Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры 09 октября в 11:12
384 0
​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей

​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей
На общественной территории расположились несанкционированные объекты торговли
Константин Шперлинг 09 октября в 10:10
635 7
​Идеальный человек профессора Шаймарданова

​Идеальный человек профессора Шаймарданова
Елена Курилова 09 октября в 10:09
450 0
Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных

Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных
Его открытие проинспектировала лично губернатор Наталья Комарова
Анастасия Семихатских 08 октября в 16:02
883 3
​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

Заявку нужно успеть подать до 15 октября. Время еще есть!
Лилия Сулейманова 08 октября в 11:59
543 4
​Рота патриотов

​Рота патриотов
Участники проекта «Три ратных поля России» рассказали о поездке в места легендарных сражений
Ариадна Костюкова 07 октября в 15:24
508 0
​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы

​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы
Интервью с учителем истории из Лянтора Анатолием Дмитриевым
Андрей Маркин 06 октября в 17:10
876 1
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова 06 октября в 15:11
1438 1
Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО
Редакция СИА-ПРЕСС 06 октября в 12:33
843 13
​За обучение – по полену дров

​За обучение – по полену дров
К 125-летию со дня рождения педагога и музыканта Петра Кучкова
Людмила Захарова 06 октября в 09:14
1689 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика