​В Покачах появились уличные ростовые шахматы

В Покачах в сквере «Таежный» появилась уличная площадка для игры в ростовые шахматы.

Два года жители города перечисляли пожертвования на благоустройство сквера. В итоге было собрано почти 85 тысяч рублей. Их потратили на покупку декоративной тротуарной плитки для оформления шахматной доски. Остальные средства добавили спонсоры. Всего на новый объект было потрачено чуть более 373 тысяч рублей.