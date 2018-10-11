​Нужна онлайн касса для бизнеса? Тогда в СНГБ!

Вы хотите развивать свой бизнес, идти в ногу со временем, и соответствовать требованиям законодательства? Значит вам нужна онлайн-касса? Выбираете надежного провайдера, но, запутались в предложениях?

Тогда, пора обратиться в Сургутнефтегазбанк и оставить заявку на приобретение онлайн-кассы прямо на сайте банка! Закажите универсальные и удобные онлайн-кассы, а также дополнительное оборудование у надежного партнера! Все товары сертифицированы и имеют гарантийный срок. Поставщик – партнер СНГБ – компания «АТМ Альянс».

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Оформите заявку на покупку интернет-кассы, которая вам позволит:

1) Выполнить все требования законодательства;

2) Подобрать под ваш бизнес необходимую кассовую технику;

3) Обеспечить компактность, простоту и удобство работы;

4) Обслуживаться в сервисном центре по всей территории Югры;

5) Получить удобный сервис и индивидуальный подход к требованиям именно вашего бизнеса;

6) Воспользоваться эквайрингом по специальной ставке;

7) Обеспечить полноценную техническую поддержку.

Благодаря простому интерфейсу, научиться пользоваться оборудованием быстро и легко! Все онлайн-кассы и фискальные накопители зарегистрированы в Федеральной налоговой службе РФ.

Подать заявку на покупку онлайн-кассы можно на сайте СНГБ: https://www.sngb.ru/order-terminal.

Подробную информацию об услуге можно получить по телефонам: 39-80-99, 39-80-84, 39-80-52, 39-80-53, 39-80-98 (отдел малого бизнеса СНГБ).