На уникальной выставке в Сургутском художественном музее покажут подлинники Кандинского и Шагала

17 октября в 15:00 вСургутском художественном музее откроется выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен».

Это уникальная возможность посмотреть оригиналы графики десяти художников из России, чьи имена знает весь мир. Посетители экспозиции увидят работыШагала, Кандинского, Ланского, Гончаровой, Терешковича, Пуни, Алексеева, Грекова, Делоне и Пожидаева.

Часть представленных картин экспонировалась в Эрмитаже. Первую экскурсию по экспозиции проведет коллекционер, совладелец галереи PS Gallery Павел Башмаков.

Все представленные художники представляют феномен русского зарубежья. Они родились в Российской империи, но по тем или иным причинам покинули родные просторы. Слава пришла к ним за рубежом. Каждый из них внес весомый вклад в мировое искусство и в культурную революцию в Европе: Кандинский — мэтр авангарда, Алексеев — изобретатель технологии игольчатого экрана, совершивший прорыв в мультипликации, Делоне — автор направления орфизма и первая художница с персональной выставкой в Лувре, Гончарова — один из основателей лучизма, Ланской ввел понятие свето-цвета и т.д.

Признанные мировым сообществом эмигранты были возвращены в российский культурный контекст 20-30 лет назад благодаря петербургским музеям. Эта традиция поддержана и галереей современного искусства PS Gallery из северной столицы, которая представит выставку «Гении русского зарубежья. Возвращение имен» для сургутского зрителя. Всего в музее разместится около 100 картин из собрания Марка Башмакова — единственного из ныне живущих людей, имеющих залы в Эрмитаже для экспонирования своей коллекции.

Выставка продлится до 16 декабря в Сургутском художественном музее по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3-й этаж.