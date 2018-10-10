​Сегодня состоится вручение призов победителям Викторины «Города Югры» из Сургута

Сегодня, 10 октября, в Сургутской филармонии состоится вручение призов победителям викторины «Города Югры».
Мероприятие запланировано на 18:00.
Напомним, что в Югре было сдано более 300 тыс. анкет. В призовой фонд викторины вошло 8 790 подарков.
Сегодня, 10 октября, в Сургутской филармонии состоится вручение призов победителям викторины «Города Югры».
Мероприятие запланировано на 18:00.
Напомним, что в Югре было сдано более 300 тыс. анкет. В призовой фонд викторины вошло 8 790 подарков.
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За соцуслугами как в магазин. Руководитель центра «МегаМаркетСоцуслуг» Руслан Прокопович // ONLINE 11 октября в 11.00