​Сегодня состоится вручение призов победителям Викторины «Города Югры» из Сургута

Сегодня, 10 октября, в Сургутской филармонии состоится вручение призов победителям викторины «Города Югры».

Мероприятие запланировано на 18:00.

Напомним, что в Югре было сдано более 300 тыс. анкет. В призовой фонд викторины вошло 8 790 подарков.