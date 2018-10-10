​BlaBlaCar стал платным для россиян

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar с 10 октября стал платным для пассажиров, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

Для бронирования поездки на расстояния более 120 километров за доступ к сервису придется заплатить 149 рублей за сутки или 199 рублей за месяц. Поиск поездок на короткие расстояния остается бесплатным. Также не придется платить водителям, так как их автомобили — это «главный вклад в развитие поездок с попутчиками»

Французский сервис BlaBlaCar стал доступен для россиян в 2014 году и ранее был бесплатным. На сайте водители публикуют объявления о предстоящих поездках, а попутчики могут к ним присоединиться, компенсировав часть затрат на бензин.