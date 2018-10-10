Проект выдачи сертификатов на допобразование в Югре признали успешным и теперь готовы его закрыть

Проект персонифицированного финансирования допобразования детей в округе признан исполненным.

«На сегодняшний день свыше 13 процентов от общего числа юных югорчан используют этот сертификат. Из них более 3 тысяч используют его в частных негосударственных организациях, в которых реализуется 294 программы, – сообщила начальник управления экономики, анализа и прогнозирования регионального департамента образования и молодежной политики Лилия Лем. — Цель проекта достигнута, состоялось широкое общественное обсуждение. Поэтому мы просим закрыть проект».

Под закрытием подразумевается не прекращение программы, а ее переход на постоянную основу, пояснили информагентству СИА-ПРЕСС в администрации Сургута.

«Проект не отменяется, он переходит в режим функционирования. Теперь система сертификатов будет организована в штатном режиме. Эта система теперь внедрена во всех муниципалитетах», — пояснила директор департамента образования Сургута Анна Томазова.

Проект реализовывался в округе с 2016 года по сентябрь 2018 года. На 1 октября зарегистрирован 251 поставщик услуг, 82 из которых – негосударственные. Реализуется 3 395 образовательных программ во всех муниципалитетах Югры. Обучение по ним проходят 36 905 детей.