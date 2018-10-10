​В Тюменской области заключено трехстороннее соглашение по реализации проекта «Умный регион»

На XI Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «Инфотех-2018» правительство Тюменской области, «Ростелеком» и Тюменский индустриальный университет подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии при реализации проекта «Умный регион».

«Сегодня все, кто хочет оставаться в тренде, идут в сторону «цифры». Телемедицина, интеллектуальная транспортная система, умные поликлиники и экологический мониторинг — эти решения сегодня нужны людям. Внедрение технологий «Умного региона» позволит объединить различные службы в единое цифровое пространство для повышения, в первую очередь, уровня безопасности жителей», – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В свою очередь вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев подчеркнул, что Тюмень – один из самых активно растущих и развивающихся городов России, который позволит «внедрить весь комплекс интеллектуальных решений и создать удобную и безопасную среду для жизни людей и развития бизнеса».

Согласно подписанному соглашению, стороны совместно разработают оптимальные решения для реализации проекта «Умный регион». Они определят его параметры, этапы, проанализируют возможные объемы работ, а также определят сроки внедрения умных решений в нескольких сферах жителей региона.