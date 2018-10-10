​Алмаз, Луна, Сильвия. Самые необычные имена детей Сургутского района

Родители Сургутского района в 2018 году называли детей очень необычными именами. Среди мальчиков встречались такие, как Фадей, Алмаз, Габриэль, среди девочек – Сильвия, Луна, Миралия.

Самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков стали Иван, Александр, Артем. Среди девочек – София, Виктория, Анна.

За текущий год смена имени среди жителей Сургутского района происходила 52 раза. Из них 41 смена фамилии, девять смен собственного имени и одиннадцать смен отчества.

«Мальчиков рождается на 10-15 процентов больше, чем девочек. На свет появились 24 двойняшки. При этом стало меньше несовершеннолетних мам: в этом году их четыре, – рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Она также сообщила еще один очень позитивный факт: «На территории района в течение последних трех лет не было зарегистрировано ни одного мертворожденного ребенка».

В общей сложности 2018 году число смертей в районе сократилось на 25 процентов (277 против 371 в 2017 году). В основном это мужчины (70 процентов). Однако, в целом показатель рождаемости более чем в четыре раза превышает показатель смертности (1191 против 277).