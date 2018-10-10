​Жители Нижневартовска могут получить бесплатную юридическую консультацию

Завтра, 11 октября, в Нижневартовске пройдет День бесплатной юридической помощи. Жители города и района смогут получить консультацию специалиста с 10.00 до 12.00. Мероприятие состоится по адресу: улица Ленина, 10-П, стр. №1, кабинет №316. Желающим при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Организаторы отмечают, что встреча проводится совместно с общественной организацией «Ассоциация юристов России».