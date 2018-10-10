​В Югре долг по зарплатам превышает семь миллионов рублей

Пять предприятий Югры задолжали 299 сотрудникам 7,3 миллиона рублей. Таковы данные Государственной инспекции труда в округе на 1 октября 2018 года.

Всего с начала года сотрудники инспекции провели 1670 проверок и выявили 3948 правонарушений. 44 процента из них касались оплаты и нормированности труда, 28 процентов -охраны труда, семь процентов - оформления трудовых отношений.

«В результате принятых мер инспекторского реагирования произведены выплаты заработной платы 5011 работникам на общую сумму 350 миллионов 440 тысяч 96 рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за этот период в инспекцию поступило от работодателей 132 извещения о произошедших несчастных случаях. Государственными инспекторами труда расследовано 132 несчастных случая, из них 36 несчастных случаев квалифицированы как «не связанные с производством». На производстве получили травмы 96 человек.