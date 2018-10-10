​Сегодня сургутяне могут бесплатно проверить свое психическое здоровье

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В Сургутской клинической психоневрологической больнице жители города могут без предварительной записи бесплатно проверить свое психическое здоровье. Мероприятие проходит в рамках акции «День открытых дверей».

С 12.00 до 18.00 медицинский психолог, врач-психотерапевт и детский психолог будут проводить прием по адресу улица Иосифа Каролинского, 11. Также сегодня в ПНД можно получить сертификат на внеочередное посещение врача-психотерапевта или психолога.

Подобные акции проходят 10 октября во всем мире. Их главная задача — сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

«Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний являются стрессы. Современная жизнь сама по себе располагает к стрессам: изменения в жизни, неурядицы на работе, да и просто поездка в общественном транспорте приводят к тому, что человек со своими стрессами начинает смиряться, а так и до депрессии недалеко.

Стрессы стали составляющей частью жизни современного человека.

Люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не допускать их», — отмечают специалисты больницы.