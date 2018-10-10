​Чип с данными, отпечатки пальцев и электронная подпись: в минкомсвязи рассказали, каким будет электронный паспорт

Директор департамента реализации стратегических проектов минкомсвязи Андрей Черненко рассказал «Российской газете», что технические задания для создания новой формы паспорта россиян уже проработаны. Проект, создающийся на базе системы «Мир», реализовывают совместно МВД, минкомсвязь и другие заинтересованные ведомства.

В документ «зашьют» чип с данными, запишут фотографию, отпечатки пальцев и электронную подпись человека. Фотография, информация о дате рождения, месте регистрации, семейном положении будет такой же, как и в существующей сейчас стандартной версии паспорта. Новый формат паспорта позволит через терминалы в банках, гостиницах и других учреждениях считывать информацию о гражданине, доступ к которой будет открыт для того или другого учреждения. Менять его нужно будет раз в десять лет, как и загранпаспорт.

Замена бумажных паспортов электронными будет проводиться поэтапно, сроки не называются. Также открытым остается вопрос, с какого возраста гражданин России будет получать такой паспорт.

Ранее «Ведомости» сообщили, что с 2021 года начнется перевод россиян на электронные паспорта. Предположительно, обойдется это в 114,4 миллиарда рублей до 2024 года.

Ряд экспертов полагают, что такое нововведение преждевременно. «Во-первых, развитие мобильного широкополосного интернета не покрывает 100 процентов территории Российской Федерации и наверняка доступ к сведениям, содержащимся в такой электронной базе, для многих функций государственных органов может быть недоступен. Во-вторых, помимо оказания государственных услуг, на сегодняшний день, существует необходимость проверки паспорта для установления личности гражданина, в том числе сотрудниками правоохранительных органов. Без необходимого технического переоснащения сотрудников выполнение функции правопорядка будет затруднено», — объяснил помощник заместителя секретаря Общественной палаты РФ Виктор Калинин в эфире НСН.