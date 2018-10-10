16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,1832   EUR  76,0710  

​«Ведомости»: Стоимость «автогражданки» вырастет сильнее, чем ожидалось

Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30 процентов ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40 процентов ниже или выше. Документ с соответствующими финальными поправками ведомства в закон об ОСАГО направлен в правительство, пишут «Ведомости».

Поправки поэтапно отменяют коэффициент мощности и региональный коэффициент, а отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ призвано сгладить последствия отмены. При этом цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

В Минфине подчеркнули, что несправедливую стоимость полиса ОСАГО страховщикам установить не удастся. Компаниям, которые будут уличены в экономически не обоснованных тарифах, будут выданы предписания.

Документом предусмотрено введение новых коэффициентов. На стоимость «автогражданки» будет влиять водительская манера: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и т.п.

Также Минфин предлагает переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат: 400 000 рублей за вред имуществу и 500 000 рублей – жизни и здоровью; или оба максимума – по 1 миллиону рублей; или оба максимума – по 2 миллиона рублей. Оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.

Кроме того, приобретать полис ОСАГО автомобилисты смогут сразу на три года.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:45, просмотров: 306, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Школьников не устраивает уникальная рыбка

​Школьников не устраивает уникальная рыбка
Треть голосующей аудитории siapress.ru рассказала, что их детям не нравится питание, которое предлагают в столовых
Константин Шперлинг Сегодня в 16:27
111 1
Финансовый омбудсмен защитит права потребителей

Финансовый омбудсмен защитит права потребителей
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сегодня в 12:36
89 0
Сплошное расстройство! // ТЕСТ

Сплошное расстройство! // ТЕСТ
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Попробуйте определить различные душевные заболевания по характерным симптомам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:01
228 3
​В зоне психологического комфорта

​В зоне психологического комфорта
Кто и как следит за душевным состоянием заключенных и сотрудников сургутского ЛИУ-17
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:48
255 2
​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА

​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА
Константин Шперлинг 09 октября в 18:17
457 2
Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям

Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям
Какие проекты могут рассчитывать на беспрецедентную меру поддержки siapress рассказала начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова
Маргарита Стройнова 09 октября в 14:07
449 0
«То, что такой объект городу нужен — безусловно»

«То, что такой объект городу нужен — безусловно»
О строительстве бюро судмедэкспертизы в Сургуте
Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры 09 октября в 11:12
384 0
​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей

​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей
На общественной территории расположились несанкционированные объекты торговли
Константин Шперлинг 09 октября в 10:10
635 7
​Идеальный человек профессора Шаймарданова

​Идеальный человек профессора Шаймарданова
Елена Курилова 09 октября в 10:09
450 0
Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных

Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных
Его открытие проинспектировала лично губернатор Наталья Комарова
Анастасия Семихатских 08 октября в 16:02
883 3
​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

Заявку нужно успеть подать до 15 октября. Время еще есть!
Лилия Сулейманова 08 октября в 11:59
543 4
​Рота патриотов

​Рота патриотов
Участники проекта «Три ратных поля России» рассказали о поездке в места легендарных сражений
Ариадна Костюкова 07 октября в 15:24
508 0
​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы

​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы
Интервью с учителем истории из Лянтора Анатолием Дмитриевым
Андрей Маркин 06 октября в 17:10
876 1
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова 06 октября в 15:11
1438 1
Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО
Редакция СИА-ПРЕСС 06 октября в 12:33
843 13
​За обучение – по полену дров

​За обучение – по полену дров
К 125-летию со дня рождения педагога и музыканта Петра Кучкова
Людмила Захарова 06 октября в 09:14
1689 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика