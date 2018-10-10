​«Ведомости»: Стоимость «автогражданки» вырастет сильнее, чем ожидалось

Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30 процентов ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40 процентов ниже или выше. Документ с соответствующими финальными поправками ведомства в закон об ОСАГО направлен в правительство, пишут «Ведомости».

Поправки поэтапно отменяют коэффициент мощности и региональный коэффициент, а отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ призвано сгладить последствия отмены. При этом цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

В Минфине подчеркнули, что несправедливую стоимость полиса ОСАГО страховщикам установить не удастся. Компаниям, которые будут уличены в экономически не обоснованных тарифах, будут выданы предписания.

Документом предусмотрено введение новых коэффициентов. На стоимость «автогражданки» будет влиять водительская манера: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и т.п.

Также Минфин предлагает переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат: 400 000 рублей за вред имуществу и 500 000 рублей – жизни и здоровью; или оба максимума – по 1 миллиону рублей; или оба максимума – по 2 миллиона рублей. Оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.

Кроме того, приобретать полис ОСАГО автомобилисты смогут сразу на три года.