​В Югре предлагаемая зарплата выросла до 42 500 рублей

В третьем квартале 2018 года работодатели Югры предлагали соискателям зарплату в среднем в 42,5 тысячи рублей. По сравнению со вторым кварталом этот показатель увеличился на 2,5 тысячи рублей. Произошедшие на рынке труда округа изменения проанализировала служба исследований HeadHunter.

Наибольший доход предлагали работодатели, разместившие вакансии в сферах «Добыча сырья» (70 тысяч рублей), «Высший менеджмент» (70 тысяч рублей), «Строительство» (54 тысячи рублей), «Рабочий персонал» (52 тысячи рублей) и «Автомобильный бизнес» (40 тысяч рублей).

Самый низкий – в сферах «Государственная служба, НКО» (28 тысяч рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (30 тысяч рублей) и«Туризм, гостиницы, рестораны» (33 тысячи рублей).

Сфера «Продажи» остается самой популярной в округе. Здесь размещено 12 процентов резюме. На втором месте «Бухгалтерия» и «Добыча сырья» (по 9%), на третьем – «Строительство» (8%).

Среди работодателей ситуация выглядит чуть иначе: большинство вакансий размещено в сферах «Продажи» (29%), «Строительство» (15%) и «Рабочий персонал» (11%).

Больше всего вакансий было размещено в отраслях розничной торговли (13%), финансовом секторе (8%), а также в нефтегазовой сфере (7%). Чаще других в этот период работу искали жители региона в возрасте 26-35 лет (40%).