​В министерстве просвещения решили защитить детей от информации, причиняющей им вред

Министерство просвещения разрабатывает законопроект, запрещающий для распространения среди детей информации, склоняющей или побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу окружающим.

«Вне пределов правового поля остаются вопросы распространения информации, склоняющей или побуждающей детей к совершению действий, представляющих опасность для жизни и здоровья иных лиц. Вместе с тем за последние годы произошел ряд случаев нападения подростков на учителей и детей младшего возраста. Наиболее резонансные инциденты в Пермском крае и Республике Бурятия сотрясли образовательное сообщество и привели к тяжелым последствиям. Как показали проверки, в некоторых случаях на совершение преступлений оказали влияние в том числе события 1999 года, произошедшие в школе «Колумбайн» штата Орландо США, к которым нападавшие проявляли интерес», - говорится сообщении пресс-службы министерства.

Изменения планируется внести в федеральные законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О рекламе».

Стоит напомнить, что в начале года в российских учебных заведениях произошел ряд громких инцидентов. 15 января в пермской школе № 127 двое 16-летний подростков напали с ножами на учеников и учительницу 4 класса, а потом попытались зарезать друг друга. Пострадали 15 человек. 19 января в Улан-Удэ 15-летний юноша с топором напал на учеников 7 класса.