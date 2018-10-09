Председатель КС РФ Валерий Зорькин рассказал о том, что можно изменить в Конституции России

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в интервью «Российской газете» рассказал, что у главного документа страны есть недостатки, которые можно исправить, внеся «точечные изменения».

Так, по словам Зорькина, в Конституции РФ отсутствует необходимый баланс в системе сдержек и противовесов, есть крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточно четко распределены полномочия между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. Также он указал на то, что Конструкция статья 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти, «в то время как органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации».

«Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции». Опора на эту доктрину дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий», - заключил председатель КС.

10 октября «Российская газета» опубликует полное интервью с Валерием Зорькиным.

Стоит отметить, что ранее в политическом Telegram-канале «Незыгарь» была опубликована информация о том, что в канун 25-летия Конституции России президент Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы. «Конституционная реформа позволит создать новый конституционный орган власти и инициировать проведение досрочных выборов Президента РФ в марте 2019 года», - говорилось в сообщении.

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