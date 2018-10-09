​На улучшение жилищных условий югорчан дополнительно выделили около 300 миллионов рублей

Для предоставления социальных выплат участникам окружной жилищной программы дополнительно выделено около 300 миллионов рублей. О принятом правительством Югры решении сообщает департамент общественных и внешних связей.

«Для улучшения жилищных условий отдельных категорий югорчан, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм по категории «Работники», будет направлено 138 миллионов рублей. Уведомления о праве на субсидию получат граждане, которые встали на учет для получения субсидии до 22 сентября 2011 года. На обеспечение жильем молодых семей и граждан из числа коренных малочисленных народов направляется по 113 миллионов и 45 миллионов рублей соответственно», - уточнили в департаменте.

Ранее 1,9 миллиарда рублей было направлено на обеспечение жильем молодых семей, что позволило перейти к выплатам субсидий гражданам, поставленным на учет в 2011 году. Еще 500 миллионов рублей пошли на обеспечение жильем югорчан из числа коренных малочисленных народов и около 81 миллиона – на предоставление субсидии на погашение задолженности по ипотечным кредитам с компенсацией процентной ставки семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей.

Дополнительное финансирование позволило оказать господдержку около 2 350 югорским семьям.