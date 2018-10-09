​В Ханты-Мансийске задержан второй подозреваемый в изнасиловании юношей в гаражном кооперативе  

В Ханты-Мансийске задержан 22-летний местный житель, которого подозревают в преступлении сексуального характера в отношении двух молодых людей. Решением суда он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. Ранее по этому же делу был арестован 19-летний молодой человек.

Преступление, о котором стало известно в начале октября, было совершено в 2017 году. Молодые люди залезли в чужой гараж. Хозяин помещения с друзьями решили «наказать» нарушителей. В соцсетях сообщалось, что одного из них изнасиловали, другому обожгли пальцы паяльником.

Уголовное дело возбуждено по статье «насильственные действия сексуального характера». Следователи также дадут правовую оценку действиям лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети, по признакам преступлений «распространение порнографических материалов» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».