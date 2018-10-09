​В 2019 году в Тюменской области построят два детских сада и три школы

В следующем году в Тюменской области откроются несколько образовательных учреждений. В частности, новый детский сад, площадью почти 6 тыс. кв.м., появится в микрорайоне Тура. В нем разместятся 12 детских групп, залы для физкультурных, музыкальных и дополнительных занятий, медицинский и пищевой блоки, а также административные помещения.

Еще один детский сад в 2019 году появится в Тюмени в микрорайоне Ямальский-2 рядом с новой школой, введенной в эксплуатацию в этом году.

«У нас очень большая программа по строительству этих важных для жителей региона социальных объектов. Она активно реализовывалась в последние годы, но впереди перед нами стоят не менее амбициозные задачи по строительству и новых детских садов, чтобы выполнить указ президента, и строительству новых школ, учитывая, что сейчас демографическая волна из детских садов поднимается в школы. Перечень реализуемых проектов достаточно большой. Параллельно делаем задел в проектировании. Исходим из того, что в областной столице должна открываться одна школа каждый год», – прокомментировал губернатор Александр Моор.

Отметим, что кроме детских садов в Тюменской области идет строительств трех новы школ – в Тюмени, Тобольске и в Заводоуковске. По плану, они начнут свою работу также в 2019 году.