​Тюмень примет Всероссийский турнир и открытый чемпионат области по баскетболу на колясках

С 13 по 16 октября в Тюмени пройдет всероссийский турнир и открытый чемпионат Тюменской области по баскетболу на колясках. Спортивные мероприятия состоятся в спорткомплексе «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49а).

В соревнованиях примут участие восемь команд, среди которых – титулованные «Невский Альянс», «БАсКи» ( г. Санкт-Петербург) и «Крылья Барса» (г. Казань), а также уже многим известные команды «Импульс» (г. Челябинск) и «Волга» (г. Ульяновск).

Все игры пройдут в промежутке с 9:00 до 18:00. Финальная игра запланирована на 16 октября, начало в 13:00.

Вход на бесплатный. Все желающие могут прейти и поддержать любимые команды.

Прямую трансляцию игр всех соревновательных дней можно будет посмотреть по ссылкам www.voi-72.ru и http://vk.com/toovoi.

Организаторы соревнований: Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Общероссийская общественная организация «Российский спортивный союз инвалидов», Тюменская областная региональная организация ВОИ, региональная общественная организация «ФИСТО», при содействии департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Дополнительная информация по телефону (3452) 56-89-40 (доб. 5).