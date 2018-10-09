​«Незыгарь»: Владимир Путин может инициировать конституционную реформу и объявить о досрочных выборах президента

В канун 25-летия Конституции России президент Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы - это «осторожно допустил» источник Telegram-канала «Незыгарь».

Отмечается, что реформа будет оформлена Федеральным собранием до Нового года. «Конституционная реформа позволит создать новый конституционный орган власти и инициировать проведение досрочных выборов Президента РФ в марте 2019 года», - говорится в сообщении.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, комментируя информацию источников, отметил, что возможное изменение Конституции РФ может быть частью стратегии Владимира Путина по подготовке транзита власти.

«Не имея внятной схемы транзита власти, запускать такую реформу без внятной цели было бы немного рискованно. Иначе это выглядело бы как спонтанная реакция на проблемный единый день голосования в ряде регионов в сентябре, а не элемент какой-то стратегии и подготовки транзита власти», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению политолога, для изменения Конституции президенту необходимо будет преодолеть сильный психологический барьер.

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