​В Урае, чтобы помочь многодетной маме, вызвали представителя Уполномоченного по правам ребенка

Для того, чтобы решить сложную ситуацию, в которой оказалась многодетная мама из Урая, к процессу пришлось подключить чиновников и начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Югре.

Жительница Урая — мать пятерых детей. Она вместе с ними и со своей мамой живет в двушке в деревянном доме. Во время летнего урагана квартира пострадала: в доме сорвало крышу, комнаты затопило вместе с мебелью, техникой и вещами.

Летом управляющая компания отремонтировала кровлю, приобрести новую мебель помогли спонсоры. Но ремонт в квартире, который также должна была сделать УК, до сих пор не проведен. Одна из причин задержки — женщина не знала, куда переселить детей на время его проведения.

К тому же у многодетной мамы нет работы, поэтому скопился огромный долг за коммуналку.

Совместными усилиями чиновники нашли выход из проблемной ситуации: детей на время ремонта отправят в социально-реабилитационный центр «Зина». Маме предложили временное трудоустройство через Центр занятости населения. Долг по квартплате предложили реструктуризовать, чтобы снова получить право на оформление субсидии на 50-процентную компенсацию платы за коммуналку.

К тому же жительнице Урая рекомендовали попытаться расширить жилплощадь — у семьи есть земельный участок в хорошем районе города, который им предоставили за счет средств бюджета, как льготной категории граждан. Строительство можно начать из средств неиспользованного маткапитала.