Четыре погибших в ДТП на трассе "Сургут-Лянтор"

В Сургутском районе на 87 километре автодороги «Сургут - Лянтор» произошло столкновение двух автомобилей: «Мицубиси Паджеро» и «Ваз-2112». Авария, в результате которой погибли четыре человека, случилось сегодня в 13 часов.

По данным окружного УМВД, водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» 1979 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ваз 2112» под управлением мужчины 1974 года рождения.

"В результате ДТП водитель и пассажиры «Ваз 2112» 1975, 1993 и 2015 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Мицубиси Паджеро» получил телесные повреждения", - сообщает ведомство.