​Жители Сургутском района стали реже разводиться, но и жениться — тоже

Жители Сургутского района стали реже разводиться: количество расторгаемых браков уменьшилось на 4,5 процента по сравнению с прошлым годом. При этом снизилось и количество свадеб – на 6 процентов. Об этом рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации Сургутского района Юлия Фролова.

«Снижение разводов и браков связано с кризисом 90-ых годов в России, когда было зарегистрировано резкое падение рождаемости. В то время в Сургутском районе рождаемость снизилась ровно в два раза: с 1400 до 700. Яма, которая наблюдалась на протяжении десяти лет, будет влиять на ситуацию еще на протяжении нескольких лет», – рассказала представительница районного ЗАГСа.

По статистике за 2018 год количество браков превышает количество разводов на 23 процента. В общей сложности в течение года поженились 607 пар. Из них четыре брака заключены с несовершеннолетними, еще 124 с иностранцами и 10 среди коренных малочисленных народов севера.

«Расторгнуто 467 браков, на 5 процентов меньше, чем в прошлом году. Основная масса разводов в последние пять лет приходится на возрастную категорию в возрасте 25-30 лет», – рассказала Фролова.