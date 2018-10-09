В Обществе «Газпром переработка» переводят транспорт на природный газ

Природный газ в качестве моторного топлива используется более чем на двадцати процентах автомобильного транспорта, эксплуатируемого Заводом по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Это вахтовые автобусы, грузовой и специальный транспорт.

Работа по внедрению экономичного и экологичного моторного топлива ведётся в Обществе «Газпром переработка» и его филиалах в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации в рамках стратегии ПАО «Газпром» по расширению использования природного газа на транспорте.

Для Сургутского филиала Общества «Газпром переработка» за последние три года приобретено 35 единиц автотранспорта с газобаллонным оборудованием. Среди основных преимуществ природного газа (метана) специалисты отмечают пониженную токсичность выхлопных газов, которые являются проблемой для жителей крупных городов с высокой интенсивностью дорожного движения. Кроме того, метан обходится в разы дешевле классических автомобильных бензинов и дизельного топлива, что позволяет существенно снизить затраты на топливо.

По эксплуатационным показателям автотранспорт с газобаллонным оборудованием так же превосходит дизельные автомобили за счет более полного сгорания топлива, что способствует увеличению ресурса двигателя.

Очередную партию автотранспорта с газомоторным оборудованием в Сургутском филиале ожидают получить до конца 2018 года.

Справка: ООО «Газпром переработка» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее транспорт и переработку углеводородов. В состав предприятия входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов. Филиалы расположены в Ханты-Мансийском автономном округе —Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях. Ассортимент выпускаемой продукции представлен широкой линейкой сжиженных углеводородных газов, компания производит моторное топливо, стабильный газовый конденсат, ШФЛУ, топливо для реактивных двигателей, технический углерод, газ природный горючий и гелий.