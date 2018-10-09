​В Югре больше 20 человек заразились «клещевыми» инфекциями

Санврачи подвели итоги сезона активности клещей. В этом году от нападения членистоногих пострадали 4773 жителя Югры, что на 55 процентов больше, чем год назад.

Традиционно, чаще всего клещи присасывались в лесу (38%) и на дачах (30%). Больше всего пострадавших зарегистрировано в Ханты-Мансийске (894 человека), Нефтеюганске (691) и Нижневартовске (446). В Сургуте за помощью к медикам после присасывания клещей обратились 283 человека, в Сургутском районе - 87 человек.

«С начала 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым энцефалитом, 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза и один случай моноцитарного эрлихиоза человека», - сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.