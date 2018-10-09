​СМИ: До нападения на чиновника Мамаев и Кокорин избили водителя ведущей Первого канала//ВИДЕО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев до потасовки в кофейне избили еще одного человека, сообщают сразу несколько СМИ.

По данным Mash, инцидент произошел на автостоянке возле стриптиз-клуба: 33-летний мужчина сделал замечание хулиганящим футболистам, за что был избит. Оппонент спортсменов госпитализирован.

«Московский комсомолец» уточнил, что пострадавший - водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Она в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что написала заявление в полицию: «Мы ждем официальной информации. Ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали. Человек болеет».

Ранее стало известно о том, что утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в кофейне. В результате инцидента пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».