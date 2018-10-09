​Бульвар Четырех сезонов вновь ждет жителей и гостей Сургута на городском фестивале «Согрейся»

Если вы ещё не знаете как провести воскресенье, приходите на бульвар Четырех сезонов. Именно там с 15:00 до 17:00 состоится второй городской фестиваль «Согрейся».

В программе только согревающие мероприятия: выставка вязаных изделий и мастер-класс по вязанию, зажигательные танцы и веселые игры, большие настольные игры, гигантская раскраска, мастер-классы от центра детского развития, теплые напитки, еда и дегустация чая. Каждому в подарок – моментальный магнит с фото.

Место: ул. А. Усольцева, 25 — жилой комплекс «4 сезона»

Время начала: в 15:00