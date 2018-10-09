Югорчане меняют мобильный интернет на тот, что побыстрее

3G-интернет в Югре сдает позиции. Почти на 40% за последний год в регионе упала доля смартфонов, поддерживающих сеть третьего поколения. Связисты объясняют эту динамику ростом доступности LTE – теперь 8 из 10 абонентов «МегаФона» имеют гаджет, выходящий в интернет на 4G-скоростях.

Югра, наряду с Ямалом, лидирует на Урале по количеству продвинутых интернет-пользователей. 83% – такова доля абонентов с устройствами, поддерживающими LTE. С сентября 2017 года этот показатель вырос в 1,5 раза.

Самый быстрый 4G в стране доступен 87% населения Ханты-Мансийского автономного округа. При рабочей нагрузке на сеть средняя скорость мобильного интернета составляет 20-30 Мбит/с – этого достаточно для серфинга в сети, просмотра онлайн-видео и скачивания больших файлов.

«Всего за год трафик в сети четвертого поколения вырос на 156%. Пользователи выбирают высокие скорости 4G и комфорт при загрузке видео и прослушивании музыки. Если пару лет назад перед абонентами еще стояла проблема экономии трафика, то сегодня ее не существует. Неограниченный доступ к соцсетям и мессенджерам, безлимит внутри домашнего региона превратили смартфон в помощника с доступом в интернет 24 часа в сутки», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Югре и на Ямале.

По данным связистов, среднесуточный трафик на интернет-активного абонента составляет 270 Мб. Этого достаточно на 3,5 часа онлайн прослушивания музыки, 35 часов разговора в Viber или 24 часа непрерывного просмотра сторис в Instagram. Не вести счет мегабайтам позволяют тарифы «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум», на которых действует безлимит внутри домашнего региона.