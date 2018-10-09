Бушующий на Урале ураган пришел в Югру «на выдохе»

Ночью 9 октября по Свердловской области прошелся шквалистый ветер. Без электричества остались восемь тысяч человек в 45 населенных пунктах. В столице Урала повалены деревья и сорваны вывески магазинов. Из-за непогоды аэропорт «Кольцово» не принял рейсы из Антальи и Москвы, сообщает Znak.com.

По информации Уральского Гидрометцентра, ветер порывами до 25 метров в секунду будет буйствовать на Южном и Среднем Урале весь вторник.

В Ханты-Мансийском Гидрометцентре siapress.ru рассказали, что округ находится под влиянием этого же циклона, однако сюда он пришел «на выдохе». Опасных метеорологических явлений в Югре не ожидается. Но на 9 октября объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: ветре до 18 метров в секунду и сильном дожде.