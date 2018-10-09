16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,4032   EUR  76,2110  

Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского проведет курсы с участием ведущих орф-педагогов

С 12 по 17 октября в рамках реализации Соглашения о творческом, научно-исследовательском и методическом сотрудничестве с департаментом образования администрации Сургута на базе колледжа им. А.С. Знаменского состоится третья сессия курсов повышения квалификации. Тема курсов: «Раннее эстетическое развитие детей. Оркестр Карла Орфа».
Занятия будут вести приглашенные специалисты: Вячеслав Жилин (с. Варна Челябинской области) и Ирина Шестопалова (г. Новосибирск), а также преподаватели колледжа.
Вячеслав Александрович Жилин — первый президент, почетный член Педагогического общества Карла Орфа, основатель и активный пропагандист орф-движения в России (г. Челябинск).
Ирина Петровна Шестопалова — президент Российского педагогического общества К. Орфа, заведующий отделением Раннего эстетического развития детей Детской музыкальной школы № 6 (г. Новосибирск).
Совместно с преподавателями колледжа русской культуры они познакомят слушателей курсов с разнообразными направлениями творческого развития дошколят.
Это домашний театр и мастер-класс по изготовлению игровых кукол для него; пальчиковые игры, способствующие развитию речи и всегда захватывающее, подчас непривычное сознанию взрослого, коллективное инструментальное музицирование на специальных музыкальных и подготовленных инструментах; музыкально-ритмические игры, как интеграция различных видов искусства (музыка, речь, художественное движение, танец), разнообразные способы организации детей дошкольного возраста для совместной игры в оркестре.
Особое место в решении проблемы раскрытия эмоциональной сферы ребенка будет уделено народной педагогике и фольклору — ключевому направлению деятельности колледжа.
В воскресенье, 14 октября, слушатели курсов увидят театрализованное представление детей младшего возраста «Война грибов» под руководством преподавателя народных традиций Алины Испаловой.
Согласно идеям Карла Орфа, детское музыкальное творчество видится в качестве метода активного музыкального развития и становления творческой личности. Работа с элементами данной системы дает уникальные результаты: пробуждение активных творческих сил человека, побуждение к самостоятельности, осознание собственной ценности как уникальной личности.
Высокая степень заинтересованности педагогического сообщества (90 заявок на обучение из 50 дошкольных и общеобразовательных учреждений) свидетельствуют об актуальности заявленной темы и значимости дальнейших поисков путей ее решения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:06, просмотров: 236, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям

Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям
Какие проекты могут рассчитывать на беспрецедентную меру поддержки siapress рассказала начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова
Маргарита Стройнова Сегодня в 14:07
155 0
«То, что такой объект городу нужен — безусловно»

«То, что такой объект городу нужен — безусловно»
О строительстве бюро судмедэкспертизы в Сургуте
Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Сегодня в 11:12
250 0
​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей

​Сургутяне освобождают старейший сквер от мусора и недобросовестных предпринимателей
На общественной территории расположились несанкционированные объекты торговли
Константин Шперлинг Сегодня в 10:10
367 1
​Идеальный человек профессора Шаймарданова

​Идеальный человек профессора Шаймарданова
Елена Курилова Сегодня в 10:09
258 0
Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных

Новый филиал поликлиники №1 будет работать без выходных
Его открытие проинспектировала лично губернатор Наталья Комарова
Анастасия Семихатских 08 октября в 16:02
769 2
​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

Заявку нужно успеть подать до 15 октября. Время еще есть!
Лилия Сулейманова 08 октября в 11:59
508 4
​Рота патриотов

​Рота патриотов
Участники проекта «Три ратных поля России» рассказали о поездке в места легендарных сражений
Ариадна Костюкова 07 октября в 15:24
493 0
​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы

​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы
Интервью с учителем истории из Лянтора Анатолием Дмитриевым
Андрей Маркин 06 октября в 17:10
850 1
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова 06 октября в 15:11
1418 1
Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО
Редакция СИА-ПРЕСС 06 октября в 12:33
811 13
​За обучение – по полену дров

​За обучение – по полену дров
К 125-летию со дня рождения педагога и музыканта Петра Кучкова
Людмила Захарова 06 октября в 09:14
1661 0
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Алюминий, дедолларизации, дорогая пенсия. Откройте, коллекторы... Показалось.
Ева Рудион 05 октября в 18:14
1080 11
Про своих и чужих

Про своих и чужих

История о том, как пара педагогов стала родителями для 25 детей, из которых 11 - инвалиды. И не сломалась под гнетом бюрократической машины
Маргарита Стройнова 05 октября в 17:33
2397 0
​«Отмыли миллионы денег» // ФОТОФАКТ

​«Отмыли миллионы денег» // ФОТОФАКТ
У сургутского Олимпийского бассейна в мобильной игре очень необычное описание
Константин Шперлинг 05 октября в 17:14
972 3
​Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 05 октября в 15:21
713 3
Чему вас научили в школе? // ТЕСТ

Чему вас научили в школе? // ТЕСТ

Сегодня отмечается День учителя! Пройдите наш тест и проверьте, какие школьные знания по-прежнему остались с вами
Редакция СИА-ПРЕСС 05 октября в 11:39
668 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика