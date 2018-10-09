Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского проведет курсы с участием ведущих орф-педагогов

С 12 по 17 октября в рамках реализации Соглашения о творческом, научно-исследовательском и методическом сотрудничестве с департаментом образования администрации Сургута на базе колледжа им. А.С. Знаменского состоится третья сессия курсов повышения квалификации. Тема курсов: «Раннее эстетическое развитие детей. Оркестр Карла Орфа».

Занятия будут вести приглашенные специалисты: Вячеслав Жилин (с. Варна Челябинской области) и Ирина Шестопалова (г. Новосибирск), а также преподаватели колледжа.

Вячеслав Александрович Жилин — первый президент, почетный член Педагогического общества Карла Орфа, основатель и активный пропагандист орф-движения в России (г. Челябинск).

Ирина Петровна Шестопалова — президент Российского педагогического общества К. Орфа, заведующий отделением Раннего эстетического развития детей Детской музыкальной школы № 6 (г. Новосибирск).

Совместно с преподавателями колледжа русской культуры они познакомят слушателей курсов с разнообразными направлениями творческого развития дошколят.

Это домашний театр и мастер-класс по изготовлению игровых кукол для него; пальчиковые игры, способствующие развитию речи и всегда захватывающее, подчас непривычное сознанию взрослого, коллективное инструментальное музицирование на специальных музыкальных и подготовленных инструментах; музыкально-ритмические игры, как интеграция различных видов искусства (музыка, речь, художественное движение, танец), разнообразные способы организации детей дошкольного возраста для совместной игры в оркестре.

Особое место в решении проблемы раскрытия эмоциональной сферы ребенка будет уделено народной педагогике и фольклору — ключевому направлению деятельности колледжа.

В воскресенье, 14 октября, слушатели курсов увидят театрализованное представление детей младшего возраста «Война грибов» под руководством преподавателя народных традиций Алины Испаловой.

Согласно идеям Карла Орфа, детское музыкальное творчество видится в качестве метода активного музыкального развития и становления творческой личности. Работа с элементами данной системы дает уникальные результаты: пробуждение активных творческих сил человека, побуждение к самостоятельности, осознание собственной ценности как уникальной личности.

Высокая степень заинтересованности педагогического сообщества (90 заявок на обучение из 50 дошкольных и общеобразовательных учреждений) свидетельствуют об актуальности заявленной темы и значимости дальнейших поисков путей ее решения.