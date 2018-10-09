Правительство Югры планирует заработать миллиарды на продаже энергоактивов

В конце октября должен быть объявлен аукцион по продаже электросетевых активов Югры. Об этом «Правде УрФО» сообщил руководитель департамента по управлению госимуществом округа Анатолий Уткин.

По данным издания, речь идет о приватизации пакетов акций АО «ЮТЭК-РС», АО «ЮРЭСК» и ООО «Юграэнерго». Вероятная совокупная стоимость обозначена в пределах 7-8 миллиардов рублей.

Основными претендентами на энергоактивы названы АО «Тюменьэнерго» (дочернее общество ПАО «Россети») и АО «ЮТЭК-РС». Утверждается, что акции ЮРЭСК и ЮЭК попытается приобрести один покупатель, что значительно расширит влияние в округе.

Источник издания в «Россетях»отметил, что в данный момент проводятся согласительные процедуры между округом и потенциальными покупателями. Однако в госхолдинге уже возникли вопросы к методу оценки активов, а обозначенную цену там считают неадекватной.